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In evidenza ArcelorMittal sul listino di Amsterdam

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza ArcelorMittal sul listino di Amsterdam
Grande giornata per il produttore di acciaio, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,04%.
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