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Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal
Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 2,84%.
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