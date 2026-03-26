Milano 10:26
43.511 -1,14%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 10:26
10.008 -0,98%
Francoforte 10:25
22.618 -1,48%

Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal
Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 3,17% sui valori precedenti.
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