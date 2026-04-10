Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Giornata poco mossa per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata del 9 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.167,6 e primo supporto individuato a 25.062,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.272,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)