AV Roma-Firenze: stop treni da domani fino alle 15 di domenica per attivazione Ertms

FS: "Riprogrammata l'offerta dei treni su percorsi alternativi"

(Teleborsa) - Come preannunciato da Rfi dalla mezzanotte di domani la circolazione ferroviaria verrà sospesa sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Firenze fino alle ore 15 di domenica prossima. Una misura necessaria per consentire l'attivazione dell'Ertms (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni. Prevista una riduzione dell'offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile.



L'intervento interesserà in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo tratto della Direttrice Av Roma-Firenze a essere equipaggiato con la tecnologia Ertms, completando così l'adeguamento dell'intera rete alta velocità al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. Durante il periodo dei lavori le linee Roma-Firenze AV e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. Prevista una forte riduzione dei collegamenti con soluzioni di spostamento alternative percorrendo la linea Tirrenica.



Dalle ore 15 di domenica 12 la circolazione riprenderà prevedendo inizialmente una riduzione delle corse con allungamenti dei tempi di viaggio per i treni che percorreranno la linea convenzionale alternativa a quella alta velocità. I collegamenti saranno visibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.



I treni AV, Intercity e Regionali riprenderanno a circolare regolarmente a partire da martedì 14. Nello specifico: dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle ore 15 di domenica 12 aprile interruzione della tratta Rovezzano-Settebagni (Roma-Firenze AV); dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 5 di domenica 12 aprile interruzione della tratta Orte-Roma Tiburtina (Roma-Firenze convenzionale).



La sostanziale impossibilità di collegamento diretto tra Roma e Verona – sottolinea FS in una nota – avrà "ripercussioni sulla mobilità ferroviaria da e verso il Veneto, dove è in programma la manifestazione Vinitaly a partire da domenica 12". Per permettere, comunque, la circolazione tra Nord e Sud Italia è stata riprogrammata l'offerta dei treni su percorsi alternativi, prevalentemente via tirrenica, con un numero limitato di treni e un allungamento dei tempi di viaggio.



"L'intervento, realizzato da Rete ferroviaria italiana (gruppo FS), – conclude la nota – rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria nazionale, con un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro, finanziato anche con fondi Pnrr. L'introduzione dell'Ertms consentirà un miglioramento dell'affidabilità, della regolarità della circolazione e della qualità del servizio".





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