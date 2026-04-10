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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,14%)
Il FTSE MIB prende il via a 47.392,99 punti
In breve
,
Finanza
10 aprile 2026 - 09.02
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,14%, a quota 47.392,99 in apertura.
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