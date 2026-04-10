Borsa Italiana ripristina gli ordini al meglio su iVision Tech e Portobello

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che sulle azioni ordinarie di iVision Tech e Portobello sarà ripristinata l'immissione di ordini senza limite di prezzo a partire dalla seduta del 14 aprile 2026.



iVision Tech è una società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole. Portobello è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e co-proprietaria del portale ePRICE

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