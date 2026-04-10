Usa: variazione nulla per ordini industria a febbraio, meglio delle attese
(Teleborsa) - Variazione nulla come da attese per gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di febbraio 2026 gli ordini non hanno evidenziato alcuna variazioni, rispetto al -0,3% previsto dagli analisti, dopo la variazione nulla di gennaio (rivista da +0,1%).
Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono aumentati dell'1,2%, dopo il +0,5% di del mese precedente (rivisto da +0,4%).
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