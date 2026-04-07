USA: ordini beni durevoli in calo a febbraio, più delle attese

Quelli di beni strumentali sono in ripresa prima delle tensioni in Medio Oriente

(Teleborsa) - Calano più del previsto gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di febbraio. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una flessione dell'1,4% su base mensile dopo il -0,5% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un decremento dell'1,1%.



Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,8%, rispetto al +0,3% del mese precedente e rispetto al +0,3% atteso.



Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono scesi dell'1,2%, dopo il +0,2% precedente.



Gli ordini di beni strumentali negli Stati Uniti hanno registrato un rimbalzo a febbraio, segnalando che le imprese stavano proseguendo i propri piani di investimento prima dell’escalation del conflitto con l’Iran. I dati diffusi dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti mostrano che gli ordini di beni capitali non destinati alla difesa, esclusi gli aeromobili - un indicatore chiave degli investimenti aziendali - sono aumentati dello 0,6%, dopo un calo rivisto dello 0,4% nel mese precedente.

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