Germania, ordinativi all'industria rimbalzano meno delle attese a febbraio

(Teleborsa) - Rimbalzano meno delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di febbraio 2026. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi dello 0,8% su base mensile, destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario, dopo il -11,1% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento ben più significativo del 3%.



Escludendo gli ordini di grandi dimensioni, i nuovi ordini sono aumentati del 3,5% rispetto al mese precedente. Il confronto trimestrale, meno volatile, ha mostrato che i nuovi ordini nel periodo da dicembre 2025 a febbraio 2026 sono stati superiori del 2% rispetto al trimestre precedente; escludendo gli ordini di grandi dimensioni, i nuovi ordini sono diminuiti dello 0,8% nello stesso periodo.



L'andamento positivo dei nuovi ordini nel settore manifatturiero a febbraio 2026 è stato principalmente attribuibile al notevole incremento registrato nel settore automobilistico (+3,8% rispetto al mese precedente, destagionalizzato e corretto per il calendario). Anche gli incrementi dei nuovi ordini per la produzione tessile (+45,2%) e per la produzione di metalli di base (+3,7%) hanno avuto un impatto positivo sul risultato complessivo. Al contrario, il calo registrato nella produzione di altri mezzi di trasporto (aerei, navi, treni, veicoli militari; -25,9%) ha avuto un impatto negativo.



A febbraio 2026 gli ordini esteri sono aumentati del 4,7%, con un incremento del 6,7% per gli ordini provenienti dall'area euro e del 3,5% per quelli provenienti da paesi extra-eurozona. Al contrario, gli ordini nazionali sono diminuiti del 4,4%.

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