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Borsa: Ottima performance per Shanghai, in rialzo del 2,47%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.986,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Shanghai, in rialzo del 2,47%
Brilla Shanghai, in aumento del 2,47%, chiude a 3.986,22 punti.
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