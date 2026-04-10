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Borsa: Rally per Shanghai, in progresso del 2,69% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.994,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Shanghai, in progresso del 2,69% alle 05:48
Shanghai lievita in modo prepotente del 2,69% alle 05:48 e passa di mano a 3.994,64 punti.
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