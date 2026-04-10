Milano 15:18
47.641 +0,66%
Nasdaq 9-apr
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Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 15:18
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Francoforte 15:18
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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,74% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 47.677,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,74% alle 13:00
Spunto rialzista dello 0,74% per Milano, alle 13:00, che continua le contrattazioni a 47.677,57 punti.
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