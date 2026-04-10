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Dow Jones 17:41
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,01%

Il DAX chiude a 23.803,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,01%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,01%, terminando le negoziazioni a 23.803,95 punti.
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