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Piazza Affari: De' Longhi in forte calo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: De' Longhi in forte calo
(Teleborsa) - Pressione sulla big degli elettrodomestici, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,63%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di De' Longhi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico del produttore di elettrodomestici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,43 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 34,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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