Londra: andamento sostenuto per Antofagasta

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria , in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda sudamericana estrattrice di rame rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 37,93 sterline, mentre i supporti sono stimati a 36,91. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 38,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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