Madrid: brillante l'andamento di BBVA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Banco di Bilbao , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,19%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della banca spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di BBVA mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,77 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,37. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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