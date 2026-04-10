New York: Amphenol sale verso 144,5 USD
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amphenol evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Amphenol rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Amphenol è in rafforzamento con area di resistenza vista a 144,5 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 149,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```