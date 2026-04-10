New York: Amphenol sale verso 144,5 USD

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,81%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amphenol evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Amphenol rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Amphenol è in rafforzamento con area di resistenza vista a 144,5 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 149,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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