NVIDIA, previsioni di vendita sopra le attese dopo trimestre record da 81,6 miliardi di dollari

I risultati

(Teleborsa) - NVIDIA , colosso statunitense attivo nel settore dei semiconduttori, ha annunciato un fatturato record per il primo trimestre al 26 aprile 2026, pari a 81,6 miliardi di dollari, in crescita del 20% rispetto al trimestre precedente e dell'85% rispetto a un anno fa (superando la stima media degli analisti di 78,86 miliardi di dollari, secondo dati LSEG). Il fatturato dei Data Center ha raggiunto la cifra record di 75,2 miliardi di dollari, in crescita del 21% rispetto al trimestre precedente e del 92% rispetto a un anno fa, mentre il fatturato dell'Edge Computing si è attestato a 6,4 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto al trimestre precedente e del 29% rispetto a un anno fa.



Nel primo trimestre, i margini lordi e rettificati si sono attestati rispettivamente al 74,9% e al 75,0%, mentre l'utile per azione e rettificato è stato rispettivamente di 2,39 dollari e 1,87 dollari (rispetto alle stime di mercato di 1,76 dollari).



"La costruzione di "fabbriche di IA" - la più grande espansione infrastrutturale nella storia dell'umanità - sta accelerando a una velocità straordinaria - ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA - L'IA attiva è arrivata, svolge un lavoro produttivo, genera valore reale e si sta diffondendo rapidamente in aziende e settori. NVIDIA si trova in una posizione unica al centro di questa trasformazione, essendo l'unica piattaforma che funziona in ogni cloud, alimenta ogni frontiera e modello open source e si adatta ovunque venga prodotta l'IA, dai data center hyperscale all'edge computing".



Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2027, NVIDIA ha restituito agli azionisti una cifra record di circa 20 miliardi di dollari, sotto forma di riacquisto di azioni proprie e dividendi in contanti. Alla fine del primo trimestre, la società aveva ancora a disposizione 38,5 miliardi di dollari nell'ambito del programma di riacquisto di azioni. Il 18 maggio 2026, il board ha approvato un ulteriore stanziamento di 80 miliardi di dollari per il programma di riacquisto di azioni proprie, senza scadenza. NVIDIA aumenterà il dividendo trimestrale in contanti da 0,01 dollari per azione a 0,25 dollari per azione ordinaria, che sarà pagato il 26 giugno 2026 a tutti gli azionisti registrati al 4 giugno 2026.



Le previsioni di NVIDIA per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2027 sono le seguenti: i ricavi previsti sono pari a 91 miliardi di dollari, con una variazione del 2% (rispetto alle stime degli analisti di 86,84 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG). NVIDIA non include nelle sue previsioni alcun ricavo derivante dai servizi di calcolo per data center in Cina; i margini lordi, sia secondo i principi contabili GAAP che rettificati, sono previsti rispettivamente al 74,9% e al 75,0%, con una variazione di 50 punti base; le spese operative, secondo i principi contabili GAAP e rettificati, sono previste rispettivamente a circa 8,5 miliardi di dollari e 8,3 miliardi di dollari.

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