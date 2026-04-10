Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese , che avanza bene dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Schneider Electric mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,54%, rispetto a +4,42% dell' indice di Parigi ).





Il quadro tecnico di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 263 Euro. Rischio di discesa fino a 257,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 268,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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