Piazza Affari: acquisti a mani basse su Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Brilla il re del cachemire , che passa di mano con un aumento del 5,70%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brunello Cucinelli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, il gruppo di Solomeo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 85,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 83,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 87,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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