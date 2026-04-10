Piazza Affari: acquisti a mani basse su Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Brilla il re del cachemire, che passa di mano con un aumento del 5,70%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brunello Cucinelli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il gruppo di Solomeo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 85,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 83,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 87,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```