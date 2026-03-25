Piazza Affari: balza in avanti Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta positiva per il re del cachemire , che avanza bene dell'1,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Brunello Cucinelli evidenzia un declino dei corsi verso area 73,67 Euro con prima area di resistenza vista a 74,65. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 73,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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