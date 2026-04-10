Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Banca Monte dei Paschi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,211 Euro e primo supporto individuato a 7,983. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,439.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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