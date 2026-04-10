Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' istituto di Rocca Salimbeni , che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Banca Monte dei Paschi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,211 Euro e primo supporto individuato a 7,983. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,439.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```