Milano 10:10
47.382 +0,11%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 10:10
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Francoforte 10:10
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Produzione industriale Italia (YoY) in febbraio

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Produzione industriale Italia (YoY) in febbraio
Italia, Produzione industriale in febbraio su base annuale (YoY) +0,5%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (in linea con le stime degli analisti).
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