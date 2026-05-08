USA, a marzo scorte ingrosso salgono meno delle attese

(Teleborsa) - Salgono a sorpresa le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di marzo, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dell'1,3% a 932,8 miliardi di dollari, contro il +1,4% stimato dal consensus e rispetto al +0,8% riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento dell'2,9%.



Nello stesso periodo le vendite sono salite del 2,8% su base mensile a 772,2 miliardi di dollari dopo il +2,6% registrato a gennaio (dato rivisto da +2,7%). Su anno si è registrato un aumento del 10,9%.



La ratio scorte/vendite è pari all'1,21 contro l'1,30 di un anno prima.

Condividi

```