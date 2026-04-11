Limita le perdite Wall Street

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta di venerdì poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,56%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 ( New York ), che si ferma a 6.817 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,14%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l' S&P 100 (+0,09%).



Sul fronte geopolitico, i negoziati di cessate il fuoco, tenutisi nel fine settimana tra Stati Uniti e Iran, non hanno raggiunto alcun consenso, con Washington che ora si prepara a bloccare lo Stretto di Hormuz per fare pressione su Teheran.



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+0,76%), materiali (+0,64%) e beni di consumo secondari (+0,55%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio (-1,43%), sanitario (-1,33%) e finanziario (-1,06%) sono stati tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+2,63%) e Amazon (+2,05%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce , che ha archiviato la seduta a -3,45%.



Scivola Nike , con un netto svantaggio del 3,14%.



In rosso IBM , che evidenzia un deciso ribasso del 2,71%.



Spicca la prestazione negativa di Verizon Communication , che scende del 3,64%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Marvell Technology (+7,19%), Broadcom (+4,66%), Advanced Micro Devices (+3,49%) e AppLovin (+3,26%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Palo Alto Networks , che ha chiuso a -6,74%.



Pesante Cadence Design Systems , che segna una discesa di ben -5,47 punti percentuali.



Seduta negativa per Fortinet , che scende del 4,91%.



Sensibili perdite per CrowdStrike Holdings , in calo del 3,97%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Lunedì 13/04/2026

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,7%)

16:00 USA: Vendita case esistenti (preced. 4,09 Mln unità)



Martedì 14/04/2026

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,7%)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)



Mercoledì 15/04/2026

14:30 USA: Empire State Index (preced. -0,2 punti)

14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 1,5%)

14:30 USA: Prezzi import, mensile (preced. 1,3%).

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