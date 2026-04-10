A Wall Street apertura positiva per S&P500 e Nasdaq con inflazione Usa marzo migliore delle attese

(Teleborsa) - Il listino USA apre poco sopra la parità, con il Dow Jones
che lima lo 0,2%, mentre, al contrario, l'S&P-500
(New York
), sale dello 0,2%.
In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,5%); come pure, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,27%). Informatica
(+0,77%), materiali
(+0,70%) e beni di consumo secondari
(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti finanziario
(-1,06%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,70%) e sanitario
(-0,67%).
Partenza tutto sommato positiva per Wall Street con gli investitori incoraggiati da un dato sull'inflazione americana di marzo migliore di quanto temuto
nonostante lo shock petrolifero
. Il CPI di marzo
segna +0,9% mensile, in linea con le attese, e +3,3% annuo, sotto il consensus di 3,4%. Il dato core, esclusi energia e alimentari, sale del 2,6% annuo, sotto le attese del 2,7%. Il prezzo della benzina è balzato del 21,2% mensile, con la media nazionale oltre i 4 dollari al gallone per la prima volta in tre anni.
Sul fronte geopolitico, Netanyahu
ha annunciato l'avvio di colloqui con il Libano, rafforzando la percezione di una graduale de-escalation. Il Dow Jones è tornato in territorio positivo da inizio anno e Wall Street inanella sette sedute consecutive di rialzo.
Il Brent
cede lo 0,5% a 95,51 dollari, avviandosi verso il calo settimanale più ampio da giugno 2025. Tuttavia il traffico nello Stretto di Hormuz
rimane sotto il 10% dei volumi normali, e gli attacchi iraniani alle infrastrutture saudite hanno ridotto la capacità produttiva del regno di circa 600.000 barili al giorno.
Per quanto riguarda i singoli titoli, avanza CoreWeave
con una variazione del 2,41% dopo l'accordo pluriennale
con Anthropic
per supportare lo sviluppo e il deployment della famiglia di modelli Claude.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Amazon
(+1,43%), Nvidia
(+1,40%), Cisco Systems
(+1,17%) e Microsoft
(+0,66%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce
, che ottiene -1,46%.
Piccola perdita per Nike
, che scambia con un -1,2%.
Tentenna Merck
, che cede lo 0,97%.
Sostanzialmente debole Travelers Company
, che registra una flessione dello 0,91%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Marvell Technology
(+6,36%), ARM Holdings
(+4,86%), Broadcom
(+4,39%) e Advanced Micro Devices
(+2,85%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Palantir Technologies
, che continua la seduta con -2,87%.
Spicca la prestazione negativa di Palo Alto Networks
, che scende del 2,33%. IDEXX Laboratories
scende del 2,25%.
Calo deciso per Autodesk
, che segna un -2,18%.