Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, in un clima di crescente cautela in vista dei prossimi colloqui Usa-Iran, mentre l’attenzione degli investitori va anche ai dati chiave sull’inflazione al consumo di marzo in calendario venerdì.



Il Dow Jones che ha messo a segno un +0,58%; sulla stessa linea, l' S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.825 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,72%); con analoga direzione, positivo l' S&P 100 (+0,82%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari (+2,46%), beni industriali (+1,04%) e telecomunicazioni (+0,93%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto energia , che ha riportato una flessione di -1,16%.



Al top tra i giganti di Wall Street, Amazon (+5,60%), Nike (+2,02%), Caterpillar (+2,01%) e Amgen (+1,66%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Salesforce , che ha terminato le contrattazioni a -2,89%.



Sotto pressione IBM , con un forte ribasso dell'1,89%.



Tentenna Chevron , con un modesto ribasso dell'1,31%.



Giornata fiacca per Cisco Systems , che segna un calo dello 0,67%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Amazon (+5,60%), Lam Research (+4,99%), Marvell Technology (+4,79%) e Intel (+4,70%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Zscaler , che ha chiuso a -11,33%.



Pesante Axon Enterprise , che segna una discesa di ben -10,27 punti percentuali.



Seduta negativa per CrowdStrike Holdings , che scende del 7,46%.



Sensibili perdite per Atlassian , in calo del 7,30%.





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