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Dow Jones 19:21
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,26%

Il DAX termina a 23.742,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,26%
Francoforte porta a casa un calo dello 0,26%, con chiusura a 23.742,44 punti.
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