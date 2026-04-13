Milano 11:17
47.322 -0,60%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:17
10.567 -0,32%
Francoforte 11:17
23.602 -0,85%

Borsa: Londra, apertura -0,58%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,58%
Indice FTSE-100 -0,58% a quota 10.539,54 dopo l'apertura.
Condividi
```