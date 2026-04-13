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Borsa: Milano apre in ribasso dello 0,79%
Il FTSE MIB avvia la giornata a 47.234,12 punti
In breve
,
Finanza
13 aprile 2026 - 09.02
Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dello 0,79%, a quota 47.234,12 in apertura.
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