Danieli, contratto di 450 milioni di euro da Marcegaglia per impianto in Francia

(Teleborsa) - Danieli , società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, si è aggiudicata da Marcegaglia un contratto relativo alla realizzazione di un importante investimento per un impianto di produzione di acciaio e laminazione di prodotti piani a Fos-sur-Mer, in Francia, con un valore complessivo del contratto pari a circa 450 milioni di euro, comprese le opzioni e i ricambi.



Il progetto, denominato Mistral Project, con un capex totale nell'ordine di 1 miliardo di euro, rappresenta l'investimento più rilevante nella storia di Marcegaglia in termini di integrazione a monte, stabilizzazione della catena di approvvigionamento, ampliamento del valore aggiunto e decarbonizzazione.



Una volta completato, il nuovo impianto consentirà una produzione annua di oltre 2 milioni di tonnellate di acciaio liquido e fino a 3 milioni di tonnellate di bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile e al carbonio, coprendo circa il 35% della domanda totale di bobine e bramme del Gruppo Marcegaglia, per rifornire principalmente gli impianti di trasformazione italiani di Marcegaglia per diverse applicazioni. L'investimento riflette inoltre un chiaro impegno verso la decarbonizzazione: l'utilizzo di rottami, HBI (Hot Briquetted Iron) a basse emissioni di carbonio ed energia nucleare e rinnovabile consentirà una riduzione fino all'80% delle emissioni di gas serra rispetto ai sistemi tradizionali.



La decisione finale di investimento è prevista al più tardi entro la fine del 2026, in base al completamento del processo di autorizzazione e ad altre condizioni attualmente in fase avanzata di negoziazione con le istituzioni francesi competenti.

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