Del Fante (Poste Italiane), con Tim c'è la possibilità di costruire un campione nazionale

(Teleborsa) - Con l'Opas di Poste su Tim c'è la possibilità di costruire un campione nazionale.



"L'ambizione è alta però ci sono ci sono tutti gli ingredienti. Lo dico sempre agli investitori, è sempre stato così, in tutti i paesi esiste sempre un operatore tecnologico di riferimento, in tutti i paesi c'è questo operatore che naturalmente o per inerzia e per ruolo ha una quota di mercato importante che per Tim è Enterprise".



E' quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Poste Italiane , Matteo Del Fante, in un intervento a un evento del Messaggero.



"Noi con questa operazione abbiamo rimesso la chiesa al centro del paese e quindi tutte le famiglie che erano abituate ad andare a messa ricominceranno a venire in chiesa da noi. Ed è o ora o mai più perché l'accelerazione digitale avviene ora e Tim è un una posizione eccezionale per poterla accompagnare e noi saremo di supporto come azionisti stabili e di lungo periodo. Se sei un operatore che vuole venire a fare concorrenza eccessiva nel paese, se vuoi aprire una moschea, vieni, ma oggi sai che comunque c'è quella chiesa", ha proseguito Del Fante.

Condividi

```