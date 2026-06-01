Poste Italiane, disco verde dell'Antitrust all'acquisizione di Benetton Logistics

(Teleborsa) - L'acquisizione da parte di Poste Italiane , per il tramite di Poste Logistics, del controllo esclusivo di Benetton Logistics "non appare idonea a produrre distorsioni alla concorrenza" e "non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante".



È quanto riferisce l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dà così il via libera all'acquisto del 51% di Benetton Logistics da parte Poste Logistics.

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