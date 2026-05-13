Acea, depositate liste per rinnovo CdA da Roma Capitale, Suez, Caltagirone e Assogestioni

(Teleborsa) - Acea , multi-utility romana quotata su Euronext Milan, ha reso noto che sono state regolarmente depositate 4 liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione nella prossima Assemblea dei Soci, che si terrà in prima convocazione il 3 giugno 2026 e, ove occorra, in seconda convocazione il 4 giugno 2026.



La lista candidati amministratori n. 1, presentata da Roma Capitale (titolare di n. 108.611.150 azioni pari al 51 % del capitale sociale), è composta da: Candidato n. 1 Alessandro Rivera, Candidato n. 2 Barbara Marinali, Candidato n. 3 Angelo Piazza, Candidato n. 4 Fabrizio Palermo, Candidato n. 5 Luisa Melara, Candidato n. 6 Elisabetta Maggini, Candidato n. 7 Nathalie Tocci, Candidato n. 8 Alessandro Picardi Candidato n. 9 Simone Silvi, Candidato n. 10 Alessandra Bucci.



La lista candidati amministratori n. 2, presentata da Suez International (titolare di n. 41.172.499 azioni, pari al 19,33% del capitale), è composta da: Candidato n. 1 Ferruccio Resta, Candidato n. 2 Patrizia Rutigliano, Candidato n. 3 Marta Asquasciati, Candidato n. 4 Francesca Menabuoni, Candidato n. 5 Stefano Quaglino, Candidato n. 6 Nadia Fontana.



La lista candidati amministratori n. 3, presentata da Fincal (titolare di 6.500.000 azioni, pari al 3,05% del capitale), è composta da:

Candidato n. 1 Alessandro Caltagirone, Candidato n. 2 Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Candidato n. 3 Elena De Simone Candidato n. 4 Azzurra Caltagirone, Candidato n. 5 Annalisa Costantini, Candidato n. 6 Fabrizio Caprara, Candidato n. 7 Tatiana Caltagirone, Candidato n. 8 Annalisa Mariani.



La lista candidati amministratori n. 4, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (titolari complessivamente di 3.342.534 azioni, pari all'1,57% del capitale), è composta da: Candidato n. 1 Antonino Cusimano, Candidato n. 2 Susanna Maria Invernizzi, Candidato n. 3 Stefano Pareglio, Candidato n. 4 Valentina Beatrice Manfredi.

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