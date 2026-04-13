FiberCop, accelera su temi ESG e pubblica e pubblica la prima rendicontazione di sostenibilità

(Teleborsa) - FiberCop ha pubblicato la sua prima Rendicontazione di Sostenibilità 2025, un documento che descrive gli obiettivi dell’azienda: costruire, in modo sostenibile, la rete del futuro dell’Italia per creare valore nel lungo periodo per cittadini, imprese e territori. Per FiberCop i report ESG rappresentano uno strumento di dialogo aperto e continuativo con tutti i propri stakeholder, fondato sull’ascolto, sul senso di responsabilità e sulla condivisione di una visione comune del ruolo dell’azienda nello sviluppo sostenibile del Paese. Le azioni e i target definiti sono allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).



Il percorso di sostenibilità dell’azienda si fonda su tre pilastri, Planet, People e Prosperity, che orientano in modo coerente e integrato l’impegno ambientale, sociale e di governance. Gli obiettivi ESG sono integrati nel sistema di incentivazione del management per l’allineamento tra performance economico-finanziaria e creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo.



Sul fronte ambientale, FiberCop ha definito un Piano di transizione e decarbonizzazione che prevede una riduzione del 70% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e il raggiungimento del Net-Zero entro il 2040 per le proprie emissioni. Tali obiettivi sono stati validati dalla Science Based Targets initiative (SBTi) a luglio 2025, confermandone la coerenza con le evidenze scientifiche e con gli scenari climatici internazionali.



Nel dettaglio, rispetto all’anno base 2023, l’azienda ha ridotto del 36% le emissioni di Scope 1 e 2 e del 65% le emissioni di Scope 3 – Categoria 13, superando la traiettoria prevista dal piano di decarbonizzazione.



Nel corso del 2025 FiberCop ha conseguito significativi avanzamenti anche sul piano sociale. La continua crescita delle competenze oltre 18.000 persone di FiberCop, insieme alla salute e sicurezza, rappresentano infatti un pilastro della cultura aziendale che si sostanziano in riconoscimenti quali: la certificazione ISO 45001 per 150 siti con personale. Sono state inoltre confermate le certificazioni UNI/PdR 125 e ISO 30415 in materia di parità di genere, diversità e inclusione, a testimonianza di un impegno strutturato nella valorizzazione delle persone. In questo percorso si inserisce anche la progressiva evoluzione dell’equilibrio di genere: a fronte di una presenza femminile pari al 23% del totale, la quota di donne nei ruoli dirigenziali raggiunge il 28%, evidenziando una dinamica positiva nei percorsi di crescita e leadership.



Sul fronte Prosperity oltre all’adozione del nuovo Codice Etico, delle Politiche sui Diritti Umani e sull’Ambiente e del Codice di Condotta dei Fornitori, è stato avviato il programma Building Network, iniziativa di coinvolgimento della catena dei fornitori per sensibilizzarli su temi e performance di natura ESG, pensato per favorire la crescita dell’ecosistema e affrontare in modo condiviso le sfide della transizione sostenibile.



La Rendicontazione è predisposta su base volontaria in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) emessi dalla Commissione Europea ed è allineata alle raccomandazioni della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).









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