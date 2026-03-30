Banco Desio, Standard Ethics conferma rating di sostenibilità "EE"

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Banco Desio e Brianza a "EE". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



La società continua il proprio percorso di allineamento alle indicazioni internazionali promosse da Onu, Ocse e Ue, come dimostra l'aggiornamento del Codice Etico e delle politiche di Sostenibilità, nonché l'adozione di nuove policy su temi quali il coinvolgimento degli stakeholder e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.



L'integrazione delle tematiche ESG (Environmental, Social e Governance) raggiunge una piena inclusione nel business caratteristico con l'adozione di policy ad hoc e il raggiungimento dei target intermedi del Piano Industriale al 2026. Si registra l'adesione ai Principles for Responsible Banking (PRB), il raggiungimento degli obbiettivi lato sostenibilità del business e una riduzione degli impatti diretti sui temi socio-ambientali. La disclosure delle principali politiche all'interno del sito istituzionale, la reportistica di sostenibilità e il sistema di gestione dei rischi rimangono allineati alle migliori pratiche osservabili sul mercato.



Con l'implementazione del Piano ESG 2026 si prevede la definizione del piano di transizione per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. È attesa la nomina del nuovo organo di amministrazione a seguito del passaggio al sistema monistico. Il Long Term Expected Rating viene elevato a "EE+".

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