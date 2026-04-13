Lindbergh, CFO SIM avvia copertura con Buy e target price a 11,2 euro

(Teleborsa) - CFO SIM ha avviato la copertura sul titolo Lindbergh , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, con un target price di 11,20 euro per azione e una raccomandazione "Buy".



Nonostante la forte performance del prezzo delle azioni negli ultimi mesi (+22,4% negli ultimi 3 mesi e +46,6% negli ultimi 6 mesi), il potenziale di rialzo implicito del prezzo obiettivo si attesta al 16%, a supporto del rating Buy. "Siamo ottimisti riguardo all'investment case, poiché la prosecuzione della strategia Buy & Build appare altamente plausibile e facilmente attuabile, con il potenziale di incrementare significativamente il valore per gli azionisti nel medio termine", si legge nella ricerca.



CFO SIM prevede una crescita organica delle vendite a un CAGR25-28 del 13,1%, supportata dalla solida crescita delle divisioni Waste Management / Circular Economy e HVAC, mentre Network & Warehouse Management dovrebbe continuare a fornire ricavi stabili e ricorrenti. Si prevede che l'EBITDA cresca a un CAGR25-28 del 13,2%, raggiungendo i 9 milioni di euro nel 2028 (margine del 19%), grazie alla leva operativa, al crescente contributo dei servizi a valore aggiunto e all'espansione dei progetti ad alto margine nell'ambito dell'economia circolare. Si prevede che l'utile netto crescerà a un CAGR25-28 del 23,5% e raggiungerà i 5 milioni di euro nel 2028. Si prevede inoltre un significativo miglioramento della PFN, con una cassa netta di 7,2 milioni di euro nel 2028. Infine, Lindbergh dovrebbe offrire rendimenti elevati: ROCE medio del 21,1% e ROE del 23,5% nel periodo 2026-2028.



"Grazie al suo modello di business multi-pilastro, alla competenza operativa e alle capacità logistiche, unitamente alle opportunità di consolidamento nei suoi settori di riferimento, Lindbergh punta a perseguire sia la crescita organica sia acquisizioni mirate in mercati altamente frammentati, come quello del riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) - viene osservato - La strategia del gruppo si basa su un portafoglio equilibrato di attività con caratteristiche complementari: Network & Warehouse Management fornisce una solida base operativa e una generazione di cassa ricorrente; Waste Management / Circular Economy offre un'esposizione ai servizi ambientali in crescita strutturale con margini interessanti; e HVAC rappresenta la principale opportunità di espansione a lungo termine del gruppo (principalmente tramite fusioni e acquisizioni)".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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