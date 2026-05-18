Pattern avvia buyback fino a 500 mila euro

(Teleborsa) - Pattern ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha approvato un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in attuazione dell’autorizzazione concessa dall’assemblea degli azionisti del 20 aprile 2026. Il piano sarà avviato il 19 maggio 2026 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, con un controvalore massimo fissato a 500 mila euro.



La società, attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di linee di abbigliamento per marchi del lusso, ha spiegato che il programma è finalizzato a supportare operazioni straordinarie, investire in modo efficiente la liquidità disponibile, sostenere eventuali piani di incentivazione azionaria e favorire la liquidità del titolo nel rispetto della normativa vigente.



Per l'esecuzione degli acquisti sul mercato, Pattern ha affidato l'incarico a CFO SIM, che opererà come intermediario incaricato per tutta la durata del programma. La società ha inoltre precisato che, ad oggi, non detiene azioni proprie in portafoglio.











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