Milano 17:35
48.669 -0,91%
Nasdaq 19:47
28.884 -0,40%
Dow Jones 19:47
49.543 -0,18%
Londra 17:35
10.324 +1,26%
Francoforte 17:35
24.308 -0,07%

Pattern avvia buyback fino a 500 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Pattern avvia buyback fino a 500 mila euro
(Teleborsa) - Pattern ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha approvato un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in attuazione dell’autorizzazione concessa dall’assemblea degli azionisti del 20 aprile 2026. Il piano sarà avviato il 19 maggio 2026 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, con un controvalore massimo fissato a 500 mila euro.

La società, attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di linee di abbigliamento per marchi del lusso, ha spiegato che il programma è finalizzato a supportare operazioni straordinarie, investire in modo efficiente la liquidità disponibile, sostenere eventuali piani di incentivazione azionaria e favorire la liquidità del titolo nel rispetto della normativa vigente.

Per l'esecuzione degli acquisti sul mercato, Pattern ha affidato l'incarico a CFO SIM, che opererà come intermediario incaricato per tutta la durata del programma. La società ha inoltre precisato che, ad oggi, non detiene azioni proprie in portafoglio.




Condividi
```