Londra: brillante l'andamento di Admiral Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società assicurativa , che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Admiral Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Admiral Group rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Admiral Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 33,73 sterline. Rischio di discesa fino a 32,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 34,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```