LVMH: ricavi trimestrali sotto le attese, la guerra in Iran pesa su Medio Oriente e turismo europeo

(Teleborsa) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 19,1 miliardi di euro, in calo del 6% su base riportata rispetto ai 20,3 miliardi dello stesso periodo del 2025, ma in crescita dell'1% su base organica, leggermente sotto le attese degli analisti, che stimavano +1,5% secondo il consenso Visible Alpha. Il risultato è stato penalizzato dal conflitto in Medio Oriente, che ha avuto un impatto negativo diretto di circa 1 punto percentuale sulla crescita organica trimestrale, con effetti che vanno oltre il solo mercato regionale.



Il Medio Oriente rappresenta il 6% del fatturato di LVMH, ma l'impatto sui margini sarà proporzionalmente più elevato data l'eccezionale redditività della regione. Reuters ha riportato che le vendite nei mall di Dubai sono crollate fino al 50% dall'inizio del conflitto, con un forte calo del traffico nelle gallerie commerciali. Ma la guerra ha pesato anche sull'Europa, dove i ricavi sono scesi del 3%, penalizzati dal minor flusso di turisti mediorientali e dall'euro forte.



Fashion & Leather Goods, la divisione più grande del gruppo con 9,2 miliardi di ricavi, scende del 2% organico, direttamente colpita dal conflitto. L'azienda ha evidenziato che Louis Vuitton ha celebrato il 130° anniversario del Monogram, mentre Christian Dior ha registrato un ottimo riscontro per le prime creazioni di Jonathan Anderson con Loro Piana che ha invece confermato una performance eccellente.



Watches & Jewelry è il segmento con la crescita più sostenuta: +7% organico a 2,4 miliardi, trainato da Tiffany, con la nuova campagna con Natalie Portman come brand ambassador globale, e da Bvlgari. Wines & Spirits cresce del 5% organico a 1,3 miliardi, con lo champagne in buona forma in Europa e il cognac favorito dall'effetto calendario del Capodanno cinese. Selective Retailing segna +4% organico a 4 miliardi, con Sephora in crescita in tutte le regioni. Perfumes & Cosmetics rimane stabile su base organica a 2 miliardi.



In un contesto "particolarmente perturbato" dal conflitto, LVMH si è detta "vigile ma fiduciosa" per il resto dell'anno, puntando sulla diversificazione geografica e settoriale del portafoglio per consolidare la leadership globale nel lusso.

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