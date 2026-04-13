Marelli, creditori indicano Laurent Favre come CEO dopo interim a Fritz Henderson

(Teleborsa) - Il Gruppo dei creditori di Marelli, fornitore di tecnologie per la mobilità nel settore automobilistico, ha annunciato che intende nominare Laurent Favre a futuro CEO della società. Favre lavorerà a stretto contatto con il Gruppo dei creditori per sostenere la ristrutturazione in corso e la pianificazione strategica di Marelli e prevede di subentrare al CEO ad interim Frederick "Fritz" Henderson. Marelli ha nominato Henderson oggi nell'ambito della transizione dall'attuale CEO David Slump.



Favre ha ricoperto di recente il ruolo di CEO del fornitore automobilistico OPmobility . Vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico, con una solida serie storica di risultati nel miglioramento dell'operatività, performance finanziaria e profonde partnership con i costruttori - OEM.



Marelli ha annunciato anche le nomine di Roberto Fioroni a CFO e di Helen Redfern come Chief Human Resources Officer, entrambe con effetto dal 1° maggio 2026. Roberto Fioroni, che proviene da Dowlais , dove ha ricoperto il ruolo di CFO, succederà ad Alanna Abrahamson. Anche Helen Redfern proviene da Dowlais, dove ha ricoperto il ruolo di Chief People Officer.



"Siamo entusiasti di annunciare il nostro piano per la nomina di Laurent Favre come futuro CEO di Marelli a seguito del mandato di Fritz Henderson per garantire una transizione della leadership senza soluzione di continuità - ha detto un portavoce del Gruppo dei creditori di Marelli - Laurent è un leader del settore molto stimato, dotato delle competenze operative e strategiche necessarie per guidare Marelli verso un successo di lungo termine".



"Sono entusiasta di iniziare a lavorare a stretto contatto con gli OEM e l'intero team di Marelli per perfezionare la roadmap strategica dell'azienda e sostenere un'uscita positiva dal Chapter 11 - ha detto Favre - Sono inoltre molto lieto che Marelli dia il benvenuto a Roberto Fioroni e Helen Redfern, la cui esperienza sarà fondamentale per rafforzare l'organizzazione".



Il gruppo dei creditori di Marelli comprende Deutsche Bank , Strategic Value Partners, MBK Partners, Fortress Investment Group e Polus Capital Management.

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