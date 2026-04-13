New York: seduta euforica per Workday

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Workday , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 115,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 120,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 111,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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