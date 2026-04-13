New York: seduta euforica per Workday
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Workday, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 115,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 120,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 111,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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