OPS Italia accelera nell’Energia e Gas: ok preliminare su Energye

(Teleborsa) - OPS Italia , che ha presentato domanda di concordato preventivo ottenendo le misure protettive del patrimonio, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 11 aprile 2026, ha espresso parere favorevole in via preliminare in merito alla potenziale acquisizione del 100% del capitale sociale di Energye, società attiva nel settore della distribuzione di energia elettrica, con sede in Bologna.



L’operazione, spiega una nota, prevede il conferimento in natura del 100% delle quote di Energye, attualmente detenute da GMH, in OPS Italia a fronte di un aumento di capitale sociale riservato per un importo complessivo di Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila). A GMH saranno pertanto assegnate azioni di nuova emissione di OPS Italia a servizio del conferimento.



La valorizzazione del conferimento sarà oggetto di perizia indipendente già richiesta dal Consiglio di Amministrazione e che dovrà essere resa disponibile nell’ambito della documentazione a supporto dell’operazione.



L’acquisizione di Energye si inserisce nella strategia di rafforzamento del progetto Energia e Gas della Società, in cui OPS Italia è già operativa.



L’operazione mira ad ampliare il portafoglio clienti e a consolidare il posizionamento del Gruppo in un mercato caratterizzato da prospettive strutturali favorevoli nel contesto della transizione energetica italiana.



Energye opera nel settore della distribuzione di energia elettrica e ha registrato ricavi netti per Euro 270.373 e un risultato netto positivo di Euro 10.964 nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, primo anno intero di attività operativa.



Il Consiglio di Amministrazione, si legge nella nota, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CONSOB n. 17221/2010 e alle procedure interne adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate, si riserva di procedere alla valutazione di una potenziale operazione con parte correlata. A tal fine, il Consiglio, anche per il tramite dei competenti organi sociali e del comitato per le operazioni con parti correlate, provvederà a esaminare e approfondire compiutamente ogni profilo rilevante dell’operazione, ivi inclusi la convenienza economica, la correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni, nonché l’interesse della Società al suo eventuale compimento, prima della relativa conclusione.



L’approvazione del Consiglio di Amministrazione ha natura preliminare e non vincolante.



Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato, tra l’altro, a: l’autorizzazione del Commissario Giudiziale nominato nell’ambito della procedura di concordato preventivo in corso, ai sensi della normativa applicabile; il completamento dell’attività di due diligence (legale, fiscale, contabile e commerciale) su Energye con esito soddisfacente per la Società; il rilascio della perizia indipendente di stima del conferimento ai sensi dell’art. 2343-ter c.c.; la delibera definitiva del Consiglio di Amministrazione in merito all’operazione; la delibera dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti per l’aumento di capitale sociale a servizio del conferimento, la cui convocazione avverrà in un momento successivo.



(Foto: Leon Seibert su Unsplash)

Condividi

```