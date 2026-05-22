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Germania, PIL 1° trimestre confermato a +0,3% ma rivisto al rialzo su anno

Economia, Macroeconomia
Germania, PIL 1° trimestre confermato a +0,3% ma rivisto al rialzo su anno
(Teleborsa) - Resta modesta, ma accelera, la crescita dell'economia tedesca nel primo trimestre del 2026. E' quanto emerge dalla lettura definitiva pubbliacata dall'Ufficio statistico federale tedesco, secondo cui il PIL del 1° trimestre ha registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, uguale alla prima lettura, a fornte dello 0,2% del trimestre precedente.

Rivisto al rialzo invece il dato su base tendenziale, che evidenzia unincremento dello 0,4%, rispetto al +0,3% della stima preliminare, in linea con il +0,4% rilevato nel trimestre precedente.

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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