Germania, PIL 1° trimestre confermato a +0,3% ma rivisto al rialzo su anno
(Teleborsa) - Resta modesta, ma accelera, la crescita dell'economia tedesca nel primo trimestre del 2026. E' quanto emerge dalla lettura definitiva pubbliacata dall'Ufficio statistico federale tedesco, secondo cui il PIL del 1° trimestre ha registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale, uguale alla prima lettura, a fornte dello 0,2% del trimestre precedente.
Rivisto al rialzo invece il dato su base tendenziale, che evidenzia unincremento dello 0,4%, rispetto al +0,3% della stima preliminare, in linea con il +0,4% rilevato nel trimestre precedente.
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