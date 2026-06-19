Parigi: scambi negativi per Kering

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale del lusso , con un ribasso dell'1,90%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Kering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,67%, rispetto a +3,21% dell' indice di Parigi ).





Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso del lusso rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 275,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 269,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 281,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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