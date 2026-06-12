Milano 10:52
51.503 +1,98%
Nasdaq 11-giu
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Dow Jones 11-giu
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Londra 10:51
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Francoforte 10:52
24.626 +1,72%

Parigi: in acquisto Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in acquisto Kering
Grande giornata per la multinazionale del lusso, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,63%.
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