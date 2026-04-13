Parigi: movimento negativo per LVMH

(Teleborsa) - Sottotono la holding francese , che passa di mano con un calo dell'1,99%.



Lo scenario su base settimanale di LVMH rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale del lusso ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 476,2 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 480, mentre il primo supporto è stimato a 472,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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