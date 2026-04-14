Parigi: performance negativa per LVMH

(Teleborsa) - Ribasso per la holding francese , che presenta una flessione del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di LVMH rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della multinazionale del lusso perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 465,5 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 475,4. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 461.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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