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Parigi: performance negativa per LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per LVMH
(Teleborsa) - Ribasso per la holding francese, che presenta una flessione del 2,46%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di LVMH rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della multinazionale del lusso perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 465,5 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 475,4. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 461.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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