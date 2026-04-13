Patto di Stabilità, Urso: "Sospensione è misura necessaria"

(Teleborsa) - "Il sistema Italia è una nave che sa reggere la tempesta e trovare il porto giusto. In un contesto internazionale segnato da conflitti armati e guerre commerciali, il nostro Paese sta dimostrando una capacità di reazione superiore a molte altre economie avanzate. Questo vale anche per il settore del vino, che continua, nonostante la contrazione, ad essere più resiliente di altri Paesi nell'affrontare crisi, dazi e conflitti e nel conquistare nuovi mercati dopo un 2025 complicato per il settore". È quanto ha ribadito il, al, intervenendo all'eventoorganizzato da"Malgrado lo scenario internazionale nel 2025 – ha proseguito– l'export italiano cresce nel complesso di oltre il 3%, con un +7,2% negli Stati Uniti, consolidando così il suo ruolo tra i grandi esportatori mondiali, affiancando il Giappone al quarto posto globale. Un risultato coerente con quanto evidenziato anche nel Rapporto 'Le nuove sfide del Made in Italy' del professor Fortis, presentato al MIMIT, e con la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 del 15 aprile, che racconterà questa capacità di resilienza con oltre 800 eventi. Ma restano forti le preoccupazioni per gli effetti sui flussi commerciali globali, sull'energia e sulle materie prime provenienti dall'area del Golfo, con impatti sull'economia mondiale ed europea. Per questo serve consapevolezza e responsabilità: l'Europa deve agire insieme, con strumenti straordinari e tempestivi. In questo scenario, la sospensione del Patto di Stabilità è una misura necessaria".